Финансирование ВБ должно помочь более бедным странам противостоять последствиям распространения эпидемии.

Всемирный банк анонсировал выделение о пакета срочной поддержки в размере $12 млрд, который должен помочь более бедным странам противостоять последствиям распространения коронавируса для здоровья граждан и экономики.Финансирование направлено на то, чтобы помочь развивающимся странам укрепить свои системы здравоохранения и нарастить сотрудничество с частным сектором для снижения экономических последствий эпидемии, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление кредитора.Как сообщил журналистам президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, средства будут распределены на основании анализа запросов. Поддержка будет состоять из $8 млрд новых средств и $4 млрд перенаправленных ресурсов.Заявление Всемирного банка прозвучало на фоне активизации усилий правительств и центробанков по борьбе с возможным ростом ущерба мировой экономике и дальнейшей нестабильностью на финансовых рынках.Малпасс подчеркнул, что финансирование представляет собой первоначальный ответ, заявив, что уже есть сценарии, согласно которым могут потребоваться еще большие ресурсы и что банк будет корректировать свою стратегию по мере необходимости.“Цель состоит в том, чтобы обеспечить быстрые и эффективные действия, которые отвечают потребностям страны. При этом учитывается, что на более бедные страны ложится дополнительная нагрузка”, — сказал он.