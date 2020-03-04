Вылетевший из аэропорта Толмачево в Москву самолет вернулся в Новосибирск. Воздушное судно развернули в воздухе из-за того, что сработал датчик неисправности, пишет ТАСС. По данным , на ..

Вылетевший из аэропорта Толмачево в Москву самолет вернулся в Новосибирск. Воздушное судно развернули в воздухе из-за того, что сработал датчик неисправности, пишет ТАСС.По данным , на борту находилось 97 человек и шесть членов экипажа. По какой причине сработал датчик не известно. Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.