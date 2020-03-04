Взрыва газа не было. В многоквартирным доме Самары произошло обрушение стены. Как сообщили в городской администрации, людей под завалами рухнувшего дома нет. В самом здании находились несколько человек, среди которых четверо детей от 8 месяцев до 4 лет.

Взрыва газа не было. В многоквартирным доме Самары произошло обрушение стены. Об этом рассказала ГТРК "Самара" глава города Елена Лапушкина.Как уточнили в городской администрации, сейчас людей под завалами рухнувшего дома нет. В самом здании находились несколько человек, среди которых четверо детей от 8 месяцев до 4 лет. Двое из них сейчас находятся под наблюдением медиков.Напомним, 3 марта около восьми часов вечера поступило сообщение о ЧП. На место прибыли врачи и спасатели. Появились данные о семи пострадавших, в том числе троих детей. К обрушившемуся дому прибыла мэр Самары Елена Лапушкина. На территории развернули оперативный штаб.Вскоре глава города заявила, что первоначальная версия с хлопком бытового газа не подтвердилась. "Этот дом признали аварийным. Он подлежал сносу. В здании было четыре квартиры, три из них — в собственности и одна муниципальная. Жители муниципального жилья уже дали согласие на переезд. Владельцы частных квартир отказались переезжать в "Волгарь" и в настоящий момент идет процесс изъятия. Стена дома №126 по улице Арцыбушевской обрушилась на соседний 128 дом. Это строение находится в частной собственности. Будем решать, как с ним поступить", — рассказала ГТРК "Самара" Елена Лапушкина.По последней информации, пострадавшая в результате ЧП женщина сейчас находится под наблюдением в больнице имени Пирогова. Двоих детей отправили в больницу имени Середавина. Там они пройдут обследование и, если все будет хорошо, в ближайшее время отправятся домой.На месте продолжают работать сотрудники МЧС и специалисты Следственного комитета России. По факту инцидента будет проведена проверка. По ее результатам примут процессуальное решение.