Игровое подразделение Xiaomi, Black Shark, представило новое поколение геймерского смартфона, который неизменно оказывается в списке самых высокопроизводительных устройств по версии AnTuTu

Игровое подразделение Xiaomi, Black Shark, представило новое поколение геймерского смартфона, который неизменно оказывается в списке самых высокопроизводительных устройств по версии AnTuTu. Аппарат Black Shark 3 Pro получил Snapdragon 865 - последний и самый продвинутый чипсет Qualcomm, огромный экран с низким временем отклика, а также 65-ваттную зарядку.Новая "черная акула" Xiaomi обладает фирменным для линейки геометрическим дизайном, с подсветкой логотипа и выемками на задней панели для более удобного хвата во время игры. В правую грань встроены две физические кнопки - как триггеры у контроллера. Клавиши обладают ходом 1,5 мм и способны выдержать не менее миллиона нажатий, заверили в компании. Вне игрового режима кнопки прячутся в корпусе и незаметны во время обычного использования.Дисплей Black Shark 3 Pro - один из лучших на рынке. Компания задействовала 7,1-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Quad HD+ (3120х1440 пикселей), его частота обновления - 90 Гц, частота опроса сенсорного датчика - 270 Гц. Время отклика при прикосновении одним пальцем не превышает 24 мс (что важно в играх, требующих быстрой реакции), несколькими - 28 мс.У новой модели появилась третья камера, но место телевику уступил широкоугольный датчик, отмечает Gizmochina. Разрешение основного объектива выросло с 48 до 64 мп, у широкоуголки (120 DEG) - 13 мп, у сенсора глубины для создания портретов с эффектом боке - 5 мп.В максимальной комплектации предусмотрены флагманский процессор Snapdragon 865, 12 гигабайт оперативной памяти (LPDDR5) и флеш-память UFS 3.0 объемом 256 ГБ. Также в наличии - 3,5-мм аудиовход для наушников, батарея емкостью 5000 мАч (заряжается полностью за 38 минут), 5G и Wi-Fi 6.Новинка выйдет и в варианте без слова Pro. У упрощенной модели компактнее дисплей (6,67 дюйма), немного меньше объем аккумулятора (4720 мАч) и нет механических кнопок.Black Shark 3 Pro с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти оценили в 4699 юаней (около 44 800 рублей), версию на 12/256 ГБ - в 4999 юаней (~47 700 рублей). Стоимость "обычной" модели с памятью 8/128 ГБ начинается с 3499 юаней (~33 400 рублей). В Китае Black Shark 3 начнут продавать 6 марта, Pro-версию - 17 марта. Когда новинка поступит на международный рынок, в компании не уточнили.