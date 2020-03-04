В рамках 27-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковные Химки на выезде проиграли литовскому Жальгирису – 85:96. Подопечные Римаса Куртинайтиса прервали победную серию в турнире из трех матчей.

В рамках 27-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги подмосковные "Химки" на выезде проиграли литовскому "Жальгирису" – 85:96. Подопечные Римаса Куртинайтиса прервали победную серию в турнире из трех матчей.У победителей больше всех набрали Зак Ледей (23 очка), Келвин Риверс (15) и Лукас Лекавичюс (14), а у гостей самыми результативными стали Алексей Швед и Янис Тимма – 24 и 20 очков соответственно."Химки" потерпели 15-е поражение в Евролиге и занимают десятое место в турнирной таблице, а "Жальгирис" расположился строчкой выше, одержав 12-ю победу в турнире. В следующем матче Евролиги "желто-синие" в пятницу, 6 марта, примут турецкий "Фенербахче".