Меры санитарного контроля усилены во всех образовательных учреждениях Москвы. Но в одной из школ кварцевание кабинета обернулось серьезным ЧП. Дети получили ожоги сетчатки глаз, из-за того, что педагог забыла выключить бактерицидную лампу. Выяснилось, что в классе использовали запрещенный прибор открытого типа.

Меры санитарного контроля усилены во всех образовательных учреждениях Москвы. Но в одной из школ кварцевание кабинета обернулось серьезным ЧП. Дети получили ожоги сетчатки глаз, из-за того, что педагог забыла выключить бактерицидную лампу. Выяснилось, что в классе использовали запрещенный прибор открытого типа.Когда семилетняя Вика вернулась из школы с нездоровым румянцем на лице, родители подумали — набегалась."На физкультуре перебесились, всякое бывает. А потом краснота усилилась, — рассказывает отец пострадавшей девочки Станислав Скачков. — А потом она стала жаловаться, что глаза болят. И действительно, глаза слезились. Мы вызвали скорую. Диагностировали ожог и увезли в Морозовскую больницу".Ожог роговицы и сетчатки глаз — такой диагноз поставили ученикам первого класса "А". Причина — ультрафиолетовые лампы под потолком. Учитель включила их на перемене, а потом забыла выключить. И дети весь урок просидели под излучением."Поражение кожи и органов зрения возможно, если используются лампы открытого типа. В этом случае нельзя находиться в помещении. Это запрещено санитарными нормами и правилами. Это нарушение стандартов", — констатирует кандидат медицинских наук Владимир Бекетов.Лампы открытого типа, скорее всего, и были в классе. Сегодня школу проверяет Роспотребнадзор."В школах по приказу №65 должны использоваться кварцевые лампы для обеззараживания закрытого типа", — отмечают эксперты.В лампах закрытого типа ультрафиолетового свечения не видно, для глаз это абсолютно безопасно. В школах можно использовать только такие. Как в классе оказались запрещенные открытые — директор объяснять не стал.- К пресс-службе за комментариями, — адресовал он журналистов.Учителя первого "А" Елену Епифанову пока отстранили от работы.- У вас была сегодня ваша учительница?- Нет, разные были.- А вчера?- А меня не было вчера.Больше 20 детей из первого класса "А" обратились за помощью к врачам. В школу в итоге пришли 3 марта только три ребенка из этого класса. И это, видимо, те, кого вчера на уроках не было.Появилась информация, что родители сами купили лампы, чтобы защитить детей от инфекции. Но кто-то же разрешил их повесить?"Есть вина учителя. Но наказывать увольнением — это самый просто вариант. Учитель не должен следить, что должно в кабинете светить, — добавляет отец пострадавшей от ультрафиолета девочки. — Это же задача руководства".В школе родители встречаются с директором школы. Многие против отстранения педагога. Дети лечатся дома, из больницы всех отпустили.