Заменить нескольких членов правительства предложил 3 марта на заседании парламентской фракции партии Слуга народа президент Украины Владимир Зеленский. В частности, Зеленский намерен разделить министерство экономики. Министром экономики украинский президент вместо Тимофея Милованова видит Романа Жуковского. Но и Милованов не останется без портфеля. Он будет брошен на выделенное из Минэкономики министерство сельского хозяйства.

Заменить нескольких членов правительства предложил 3 марта на заседании парламентской фракции партии "Слуга народа" президент Украины Владимир Зеленский. В частности, Зеленский намерен разделить министерство экономики. Министром экономики украинский президент вместо Тимофея Милованова видит Романа Жуковского. Но и Милованов не останется без портфеля. Он будет брошен на выделенное из Минэкономики министерство сельского хозяйства.Все началось с того, что прошение об отставке подал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, несмотря на годовой иммунитет. Владимир Зеленский решил воспользоваться скамейкой запасных. Вместо него президент предложил назначить вице-премьера Дениса Шмыгаля. Министром кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета Зеленский предложил назначить Олега Немчинова, сообщает украинское издание "Страна".Будет уволена глава Минздрава Зоряна Скалецкая. Ее место может занять главный детский кардиолог Украины Илья Емец. А вот консультации по главам Минобразования и Минкульта продолжаются, отметил спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков. Не исключено, что культурное ведомство также будет разделено. Из него будет выделено министерство спорта, которое может возглавить Вадим Кацай.Министром финансов Зеленский видит Игоря Уманского, вице-премьером промышленного развития и оборонного комплекса — Игоря Коростелева. Украинский президент намерен заменить министра обороны Андрея Загороднюка на Андрея Тарана. По этой замене еще не раз могут пройтись юмористы, обыгрывая фамилии.Министра социальной политики Юлию Соколовскую должна будет сменить Марина Лазебная. Свой пост сохранит глава МВД Арсен Аваков. А вот информации по главе МИД Украины Вадиме Пристайко пока просто нет.Внеочередное заседание Рады назначено на 4 марта. Гончарук, тем не менее, хотел бы подзадержаться в кресле премьера: он попросил Верховный суд запретить рассматривать свое прошение об отставке в Раде.