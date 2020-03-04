Украинский президент Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра страны. Ранее парламент проголосовал за отставку Алексея Гончарука.

Украинский президент Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра страны. Ранее парламент проголосовал за отставку Алексея Гончарука.Как сообщает "Страна.ua", экс-премьер после голосования сразу же покинул зал. За снятие Гончарука проголосовали 353 человек из 411.Об обновлении состава правительства стало известно накануне. Предполагалось, что Денис Шмыгаль станет новым премьер-министром страны. С 1 августа 2019 года Зеленский назначил его главой Ивано-Франковской облгосадминистрации. В начале февраля текущего года он стал вице-премьером – министром развития общин и территорий.