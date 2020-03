Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский поделился с подписчиками в Twitter кадрами, на которых он танцует под песню Faradenza группы Little Big.

Таким образом политик поздравил музыкальный коллектив с участием в предстоящем "Евровидении", который пройдет в "Роттердаме". "У вас все будет окей", — отметил Жириновский.Поздравляю Little Big с участием в Евровидении, уверен, у вас всё будет Окей pic.twitter.com/qFODvgkYmr— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) March 4, 2020Пока неизвестно, с какой песней Little Big отправятся на конкурс. Как ранее сообщали в РИА Новости, букмекеры оценили шансы российский группы на победу в "Евровидении" в десять процентов.