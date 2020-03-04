А его приятель продавал

В Меленковском районе полицейские задержали двух местных жителей, причастных к незаконному обороту наркотиков. По данным УМВД России по Владимирской области, у одного из них изъяли 5 кустов произрастающей конопли.Задержанный пояснил, что «травку» он вырастил сам, высушил её и хранил для личного потребления. У его приятеля дома также нашли 55,6 грамма марихуаны. По его словам, он вырастил её для личного потребления, однако признался, что в прошлом году продал 7 грамм другому знакомому.В отношении обоих задержанных возбуждены уголовные дела. Один из них взят под стражу.