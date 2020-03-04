36-летнего жителя Екатериновки обвиняют в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью. Преступление было совершено во время застолья в одном из частных домов. По данным , поздним вечером ..

36-летнего жителя Екатериновки обвиняют в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью. Преступление было совершено во время застолья в одном из частных домов.По данным , поздним вечером 57-летняя женщина распивала спиртное вместе со своим сыном и 36-летним приятелем на кухне. Во время застолья гость нелестно отозвался о дочери хозяйки жилища. "В ходе ссоры 36-летний гость схватил нож и нанес им 31-летнему мужчине удар в шею и подбородок. Раненый мужчина выбежал из кухни в комнату, в которой находилась мать и упал на диван", – рассказали в правоохранительных органах. Кроме того, злоумышленник четыре раза ударил ножом женщину и покинул место преступления. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм, ее 31-летнего сына удалось спасти.