Молодой человек проникал в домовладения и похищал имущество, представляющее хоть какую-то материальную ценность.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего ранее не судимого безработного местного жителя. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении серии краж из дачных домов и домовладений.В ходе предварительного следствия установлено, что с ноября по декабрь 2019 года 20-летний житель города Вязники совершал кражи имущества из дачных домов и домовладений, расположенных на территории города Вязники и Вязниковского района. Преимущественно в ночное время с помощью подручных средств фигурант срывал замки, взламывал окна, после чего незаконно проникал в дома и похищал имущество, представляющее хоть какую-то материальную ценность.Следствием установлено 6 эпизодов преступной деятельности. Потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 55 тысяч рублей.В содеянном молодой человек сознался.В ходе следствия было частично изъято похищенное имущество, которое в настоящее время возвращено потерпевшим.В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база причастности фигуранта к совершению вышеуказанных преступлений. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.