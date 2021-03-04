Мужчина сошел на станции «Приокская» в 10 минутах от Мурома, перепутав станцию.

Очередная трагедия на железной дороге во Владимирской области. 2 марта в 18:45 на остановке "Приокская" поезд сообщением Муром-Арзамас насмерть сбил мужчину 1968 гр. По информации сайта Муром 24, житель поселка Шатки Нижегородской области осуществил посадку на электропоезд и сошел на станции «Приокская» в 10 минутах от Мурома, перепутав станцию.Приволжское следственное управлением на транспорте СК РФ совместно с представителями УТ МВД России по ПФО и Горьковской железной дороги устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Напомним, утром . Экстренную остановку «Стрижу» пришлось сделать 24 февраля в 12:03 на перегоне Денисово — Вязники. Машинист не успел вовремя затормозить, и .