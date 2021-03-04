Актеры дубляжа Аниса Муртаева, Дарья Блохина, Карен Арутюнов и Альберт Ибрагимов, ставшие известными благодаря серии роликов в социальных сетях, сняли новое видео с участием голосового ..

Актеры дубляжа Аниса Муртаева, Дарья Блохина, Карен Арутюнов и Альберт Ибрагимов, ставшие известными благодаря серии роликов в социальных сетях, сняли новое видео с участием голосового ассистента ВТБ Онлайн и анонсировали прямой эфир в комнате ВТБ в Clubhouse.актеров, дублировавших героев популярных зарубежных сериалов, посвящен применению голосового помощника ВТБ Онлайн в реальной жизни. Знаменитая четверка снова едет в машине и вспоминает про день рождения их лучшего друга – Джереми Маккалистера. Водитель предлагает перевести ему деньги, но сетует на то, что сам не может этого сделать, ведь он постоянно находится за рулем. На помощь приходит голосовой помощник ВТБ Онлайн.Рассказать о съемках ролика и провести мастер-класс для всех желающих научиться говорить голосами, которые уже стали легендарными, актеры дубляжа смогут 5 марта в 19.00 в комнате ВТБ в Clubhouse.«Голосовые технологии – один из ярчайших трендов последних лет, они все глубже проникают в нашу повседневную жизнь, и для многих эти голоса стали уже практически родными. Сегодня без такого ассистента почти невозможно представить работу навигатора, поисковых сервисов и даже «умного дома». Логично, что и свои финансовые вопросы пользователи теперь могут решить с помощью голоса. Ребята из ставшей популярными четверки актеров дубляжа как никто передают настроение и суть нашей новой технологии – они могут помочь в любой жизненной ситуации и остаются максимально дружелюбными для всей аудитории», - комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.«Мы с удовольствием откликнулись на просьбу команды ВТБ снять ролик с участием голосового ассистента. Сейчас тема голосовых помощников очень популярна, так что было приятно лично с ним "поработать”. Кстати, видео мы записали довольно быстро — свою роль голосовой ассистент сыграл на отлично. Здорово, что банки разрабатывают таких универсальных помощников на все случаи жизни — наконец-то теперь у меня будет возможность переводить деньги за рулем без угрозы для жизни», — пошутил актер дубляжа Карен Арутюнов.ВТБ запустил голосового ассистента в своем мобильном банке в феврале. Теперь клиенты смогут за считанные секунды получить консультацию или совершить необходимые операции, обратившись голосом к помощнику. Это позволит увеличить скорость работы с приложением в 2-3 раза. Запустить голосового ассистента легко — нужно просто сказать «Привет, ВТБ!» или кликнуть на соответствующую иконку в ВТБ Онлайн. На первом этапе помощник сможет проконсультировать клиента почти по 800 вопросам, которые касаются ключевых продуктов банка. Он расскажет о картах, кредитах и ипотеке в банке, ответит на вопросы о работе приложения, поможет перевести деньги друзьям и близким или пополнить мобильный телефон.