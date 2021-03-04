В главной роли в фильме Тот самый Мюнхгаузен Марк Захаров видел только Олега Янковского. С выбором артиста не были согласны члены худсовета киностудии Мосфильм и сценарист картины Григорий Горин.

В главной роли в фильме "Тот самый Мюнхгаузен" Марк Захароввидел только Олега Янковского. С выбором артиста не были согласны члены худсоветакиностудии "Мосфильм" и сценарист картины Григорий Горин.Марку Анатольевичу предлагали снимать Андрея Миронова, ИгоряКвашу либо же Никиту Михалкова, однако режиссер был непреклонен. ПозднееЯнковский благодарил Захарова за проявленную настойчивость. Олег Ивановичсчитал работу в картине "Тот самый Мюнхгаузен" одной из лучших в своейтворческой копилке.Исполнительницу роли Марты подбирали довольно долго. МаркЗахаров записывал пробы с Татьяной Догилевой и Ириной Мазуркевич, однако выбор остановил на Елене Кореневой.В интервью Коренева тепло отзывалась о Захарове. По словамартистки, на площадке "Тот самый Мюнхгаузен" режиссер повысил голос одинединственный раз. Во время съемок одной из сцен Олег Янковский и ВладимирДолинский между репликами корчили рожицы. Елена Коренева не могла сдержатьсмех, наблюдая за коллегами по цеху. Хохочущая актриса испортила восемь дублей.Марк Анатольевич тогда очень разозлился.Расстраивал кинематографиста и Александр Абдулов. Однаждыисполнитель роли Генриха Рамкопфа решил посостязаться с каскадером, в результатечего заработал перелом пальца. Захаров хорошенько отругал Абдулова. В итогеАлександру Гаврииловичу наложили аккуратный гипс, который пришлось прятать вкадре. Позже артист вновь разозлил кинематографиста, получив вывих ноги вовремя исполнения трюка, который предназначался дублеру. Абдулов продолжил сниматься,несмотря на травму.Съемки фильма "Тот самый Мюнхгаузен" проходили в павильонах киностудиии на улицах немецкого города Вернигероде. Одного из членов съемочной группыкартины, актера Семена Фараду не хотели выпускать за границу. Марку Захаровупришлось обивать пороги чиновников, чтобы артисту дали разрешение на выезд.Упорство режиссера принесло плоды – Фарада впервые побывал за рубежом именно вовремя создания картины оМюнхгаузене.Тяжелее всего Марку Захарову пришлось с ВладимиромДолинским, которого худсовет вообще не хотел видеть в ленте. Дело в том, артисттогда только-только освободился из тюрьмы и не казался благонадежным. "За меняЗахарову приходилось биться", – рассказывал Долинский ранее.Для создания эпизода, в котором главный герой видит оленя с деревом во лбу, Марк Анатольевич решил найти настоящее животное.Творческий коллектив приехал в зоопарк и потребовал показать им зверя.Оказалось, что олени уже сбросили рога, поэтому прикрепить искусственное деревце не к чему. Тогда киношники нашли марала, который, как потом выяснилось,оказался недисциплинированным актером. Зверь не хотел гулять в кадре, он то идело норовил завалиться на землю. Парнокопытное пришлось приманивать – олень ходилвзад-вперед, пытаясь поймать шкурку от банана.