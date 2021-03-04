Злоумышленник входил в многоэтажные дома, находил незапертые квартиры и похищал из них имущество.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище.)В ходе следствия установлено, что в конце сентября прошлого года фигурант ночью вошел в подъезд многоэтажного дома, нашел незапертую квартиру, хозяйка которой в этот момент спала, и похитил из дамской сумочки деньги в сумме 8 500 рублей.Аналогичным способом в течение следующих нескольких недель обвиняемый совершил ещё две кражи на сумму около 1 500 рублей.После поступивших в полицию сообщений, оперативники провели комплекс мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате личность злоумышленника и его местонахождение были установлены.Фигурант, ранее судимый за аналогичные преступления и освободившийся из мест лишения свободы в августе 2020 года, был задержан и дал признательные показания.В настоящее время уголовные дела, объединенные в одно производство, направлены в суд для рассмотрения по существу.