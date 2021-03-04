После того, как продавец начал оформлять покупку, мужчина схватил телефон со стола, выбежал из помещения и скрылся в неизвестном направлении...

Сотрудники 6 отделения уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Рязанскому району задержали 25-летнего приезжего, подозреваемого в ограблении магазина, а также в хищении двух телефонов путем мошенничества.В ОМВД России по Рязанскому району обратился представитель одного из салонов сотовой связи города. Заявитель сообщил, что неизвестный, находясь в магазине на Рязанском проспекте, попросил показать мобильный телефон. После того, как продавец начал оформлять покупку, мужчина схватил телефон со стола, выбежал из помещения и скрылся в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий на Вешняковской улице сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 25-летний ранее судимый приезжий молодой человек.В ходе дальнейшей работы полицейскими установлена причастность задержанного к двум другим противоправным деяниям. Подозреваемый под предлогом осуществления звонка взял мобильные телефоны двух своих знакомых и до настоящего времени их не вернул. Все похищенное имущество злоумышленник успел сбыть, а вырученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.По данным фактам дознанием и следствием ОМВД России по Рязанскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 161 УК РФ «Грабеж» и статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18