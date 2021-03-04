Ситуацию по заболеваемости Covid-19 в регионе можно охарактеризовать как стабильную, но она остаётся напряжённой.

Как рассказал сегодня на брифинге первый замгубернатора Владимирской области Сергей Шевченко, популяционный иммунитет в 33 регионе сейчас составляет 40,4 процента.«Сдержанный оптимизм внушают цифры ежедневного прироста заболевших: этот показатель идёт вниз от плато, которое наблюдалось в последние несколько недель. Ситуацию по заболеваемости Covid-19 в регионе можно охарактеризовать как стабильную, но она остаётся напряжённой. Заболеваемость всё еще высока. Кроме того, в регионе наблюдается большое количество случаев ОРВИ. Всё это свидетельствует о том, что ослаблять коронавирусные ограничения преждевременно», – отметил Сергей Шевченко.Во Владимирской области не регистрируются случаи заболевания гриппом, а это означает эффективность проведённой осенью прививочной кампании. Подобным образом необходимо провести и вакцинацию от коронавируса, чтобы добиться 60 процентов коллективного иммунитета.При сохранении темпов прививочной кампании иммунитет у жителей России должен сформироваться к июлю. Об этом заявил сегодня министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.