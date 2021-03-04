Владимирские медики стабилизировали его состояние.

Сотрудник энергокомпании при проведении работ на теплотрассе во Владимире. Владимирские медики стабилизировали его состояние, продолжит он лечение в Нижегородском ожоговом центре, сообщили в компании «Т Плюс».Напомним, что 3 марта на магистральном трубопроводе на улице Луначарского . В связи с этим была ограничена подача тепла и горячей воды для 19 жилых домов и 24 зданий и учреждений. Ранее еще один дефект Дефект на теплосетях выявили ещё 15 февраля, но из-за холодов работы были приостановлены. Несмотря на ЧП, подача тепла возобновилась под утро.