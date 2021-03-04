Накануне вечером при производстве переключения на тепловой сети на улице Луначарского сотрудник филиала «Т Плюс» получил термические ожоги.

Накануне вечером при производстве переключения на тепловой сети сотрудник филиала «Т Плюс» получил термические ожоги.Работнику была незамедлительно оказана профессиональная медицинская помощь. В настоящее время он находится в больнице под наблюдением врачей, сообщили в компании.Напомним, что 3 марта 14:00 Владимирский филиал «Т Плюс» приступил к работам по восстановлению герметичности магистрального трубопровода по улице Луначарского, д. 13. В связи с этим была ограничена подача тепла и горячей воды для 19 жилых домов и 24 зданий и учреждений.Дефект на теплосетях на улице Луначарского был обнаружен 15 февраля. Но тогда коммунальщики ремонтные работы из-за морозов. ВосстановительныеНесмотря на инцидент они завершены. И температура в батареях уже должна вернуться к норме.