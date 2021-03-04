Президент России Владимир Путин 4 марта встретился с участниками акции Мы вместе. В формате видеоконференции к мероприятию подключилась победитель первого сезона конкурса для школьников Большая перемена, волонтер Анфиса Лещенко из Волгоградской области.

Президент России Владимир Путин 4 марта встретился с участниками акции "Мы вместе". В формате видеоконференции к мероприятию подключилась победитель первого сезона конкурса для школьников "Большая перемена", волонтер Анфиса Лещенко из Волгоградской области.Школьница рассказала президенту о своем регионе и поддержании традиций прошлого. Лещенко вместе с другими активистами "Большой перемены" организовала акцию "Добрая суббота": ребята помогают пожилым людям, укрепляют связь поколений.«Благодаря моей команде единомышленников в рамках акции #ДобраяСуббота мы запустили Всероссийскую лыжню «Большой перемены», в которой приняли участие более 40 регионов России. «Большая перемена» в наше время – это единственная платформа, в которой дети могут реализовать себя по разным направлениям», – сказала Лещенко.После конкурса она создала ассоциацию активных наставников. Участники первого сезона помогают будущим конкурсантам. Кроме того, многие из тех, кто участвовал в "Большой перемене", стали волонтерами акции "Мы вместе", отметила школьница.Президент обратился к ней и всем участникам конкурса со словами поддержки. «Вы проделали огромную и очень важную работу с хорошими результатами. Чувствуйте себя как дома, даже если вы далеко от Москвы за многие тысячи километров», – сказал глава государства.Путин отметил работу активистов по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он пообещал дальнейшую поддержку движения в рамках "Большой перемены".Конкурс "Большая перемена" – один из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". В первом сезоне участвовали более миллиона школьников со всех регионов. Конкурс проходит ежегодно. Новый сезон начнется 26 марта.