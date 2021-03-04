Президент России Владимир Путин в четверг пообщался по видеосвязи с участниками акции взаимопомощи Мы вместе. Во время беседы глава страны пошутил про дворец.

Президент России Владимир Путин в четверг пообщался по видеосвязи с участниками акции взаимопомощи "Мы вместе". Во время беседы глава страны пошутил про дворец.Один из волонтеров пригласила президента на открытие реабилитационного центра для детей-инвалидов "Сердце" в Ленинградской области. Владимир Путин ответил согласием и добавил, что здание внешне напоминает дворец. "Только мне его не переписывайте", – пошутил он.В январе этого года в Сети распространилась двухчасовая видеозапись об огромном особняке под Геленджиком. Авторы материала называют это здание дворцом Путина. Сам президент опроверг эти данные, подчеркнув, что ничего из указанного в ролике не принадлежит ни ему, ни его родственникам.Через некоторое время связь с журналистами вышел российский предприниматель Аркадий Ротенберг. Миллиардер решил пресечь все слухи и домыслы, сообщил, что особняк под Геленджиком принадлежит ему. Он также заявил о планах сделать из здания апарт-отель к 2023 году.