Причиной роста может послужить Масленица.

Роспотребнадзор по Владимирской области предостерегает организаторов Маслениц от проведения массовых народных гуляний. Об этом 4 марта во время брифинга по коронавирусу сообщил замгубернатора Сергей Шевченко.Он уточнил, что предстоящий праздник может повлечь рост заболеваемости коронавирусом в регионе.«Особенно высок риск в туристических точках, например, в Суздале, где заявлено 5 тысяч участников мероприятия. МВД и Роспотребнадзор считают, что это много и рекомендуют сократить их численность», - пояснил вице-губернатор.В свою очередь, официальный представитель Роспотребнадзора Марина Колтунова объявила, что ведомство рекомендует не проводить конкурсы и аттракционы. Ограничения необходимы, чтобы избежать массового скопления людей и, как следствие, всплеска заболеваемости COVID-19.