Масленичные гуляния в этому году могут пройти скучнее, чем обычно. Если власти прислушаются к Роспотребнадзору, то на празднике отменят традиционные конкурсы и аттракционы. Позицию

Масленичные гуляния в этому году могут пройти скучнее, чем обычно. Если власти прислушаются к Роспотребнадзору, то на празднике отменят традиционные конкурсы и аттракционы. Позицию Роспотребнадзора озвучила на еженедельном брифинге официальный представитель ведомства Марина Колтунова. Как было заявлено, региональный Роспотребнадзор рекомендовал властям ввести ограничения во время масленичных гуляний, а именно отменить, пожалуй главную составляющую праздника –