Российские производители могут в скором времени сократить выпуск мяса птицы. Это связано с дефицитом и подорожанием инкубационных яиц.

Российские производители могут в скором времени сократить выпуск мяса птицы. Это связано с дефицитом и подорожанием инкубационных яиц.Во время совещания с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым птицеводы пожаловались, что у них собственных репродукторов и поэтому они вынуждены закупать инкубационные яйца за границей. По их словам, цены на последние сильно выросли по сравнению с прошлым годом.Если в сентябре 2020 года одно яйцо стоило 16-17 рублей, то в феврале его стоимость увеличилась почти в два раза – 30 рублей за штуку. Подорожание связано со вспышками птичьего гриппа в некоторых странах, а также с ростом цен на корма. Также на ситуацию повлияла и КНР, где восстановилось бройлерное производство.По данным издания "Коммерсантъ", птицефабрики, которые обеспечивают 20% российского рынка мяса птицы, могут в ближайшее время сократить выпуск продукции. Представители Минсельхоза сообщили, что пока не знают о случаях закрытия предприятий из-за проблем с импортными яйцами.Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, что важной мерой поддержки рынка станет субсидирование производства мяса птицы. Специалист подчеркнул, что льготы со стороны государства помогут компаниям "повышать эффективность и наращивать объемы".На днях Росстат сообщил о росте цен на ряд продуктов в российских магазинах. За неделю с 16 по 24 февраля 2021 года подорожало на 1,9%, а яйца – на 1,1%. В начале марта птицеводы договорились о сдерживании цен на эти продукты, чтобы они оставались доступны для большинства населения страны.