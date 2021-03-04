В рамках партнерства «Ростелекома» и Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) дан старт ежегодному путешествию главного трофея Чемпионата КХЛ по городам России. На этот раз

В рамках партнерства «Ростелекома» и Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ) дан старт ежегодному путешествию главного трофея Чемпионата КХЛ по городам России. На этот раз легендарный Кубок отправляется в Центральный федеральный округ. 3 марта увидеть знаменитый трофей и сделать снимок на его фоне смогли хоккейные болельщики в Москве: заветный Кубок экспонировался в бизнес-центре Comсity. В мероприятии приняли участие более 300 человек. Из столицы Кубок отправится в Тулу, где будет выставлен в новом Ледовом дворце, открывшемся в середине прошлого года. Все желающие