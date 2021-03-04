На сегодняшний день на учете в качестве безработных зарегистрировано 17,5 тысяч человек.

По данным департамента по труду и занятости на сегодняшний день на учете в качестве безработных зарегистрировано 17,5 тысяч человек. Это на 7 400 человек меньше по сравнению с началом года. Пособие по безработице получают 9 736 человек. Уровень безработицы составляет 2,5%. Департаментом составлена предварительная дорожная карта по стабилизации безработицы и к 1 апреля количество безработных планируется снизить до 13 тысяч человек. Это составит 1,8-1,9%. И с 1 апреля планируется полностью открыть центры занятости населения для очного посещения. Сообщил сегодня на брифинге первый заместитель губернатора Владимирской области Сергей Шевченко.