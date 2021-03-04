Во Владимирском институте развития образования состоялось торжественное награждение победителей первого детского патриотического проекта «Защитники».

Во Владимирском институте развития образования состоялось торжественное награждение победителей первого детского патриотического проекта «Защитники».Во встрече приняли участие молодые активисты Российского движения школьников, «Юнармии», Детского регионального совета, директора и педагоги школ, в которых учатся участники конкурса.В феврале прошёл конкурсный отбор участников этого проекта. От Владимирской области свои видео-визитки на тему «Почему именно я защитник?» записали более 20 активистов РДШ. В итоге в финал прошли 6 юношей и 6 девушек в возрасте 16 лет из разных регионов России, из них 4 из нашей области: Данила Порхун из школы №9 г. Карабаново, Данила Скрябин из Красногорбатской школы Селивановского района, Светлана Балакирева из школы №2 г. Радужный и Вероника Пугачёва из школы №3 г. Гусь-Хрустальный.Первое место в проекте занял Данила Порхун со своей напарницей Викторией Апостоловой из Твери.