Вернувшись на место парковки утром следующего дня, потерпевший обнаружил, что автомобиль отсутствует...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский задержали подозреваемого в краже иномарки.В отдел полиции с заявлением о краже обратился 34-летний москвич. Мужчина рассказал, что накануне вечером во дворе одного из домов на Лухмановской улице припарковал свой автомобиль Хендай. Вернувшись на место утром следующего дня, потерпевший обнаружил, что автомобиль отсутствует. Ущерб составил 900 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на территории Московской области задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний ранее судимый приезжий.Было установлено, что злоумышленник похитил автомобиль с целью дальнейшей перепродажи.Следственным отделом ОМВД России по району Косино-Ухтомский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73