В последние годы количество людей, желающий иметь свой собственный загородный дом, значительно возросло. Недавние события в мире заставили задуматься о свободе. Многие открывают для себя

В последние годы количество людей, желающий иметь свой собственный загородный дом, значительно возросло. Недавние события в мире заставили задуматься о свободе. Многие открывают для себя неоспоримые преимущества такой жизни. Правительство начало вводить льготные программы, снижать процентные ставки по ипотеке. Немаловажным фактором, который стоит учитывать, составляя бюджет стройки, является материал возведения стен. Ведь именно эти расходы занимают