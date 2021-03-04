В изоляторе он пробудет до 25 апреля.

После рассмотрения апелляции следователей, предпринимателя Петра Мельникова вернули в СИЗО. Такой вердикт вынес Владимирский областной суд.В изоляторе он пробудет до 25 апреля.Напомним, что Петр Алексеевич обвиняется в изготовлении платёжных поручений, содержащих заведомо ложные сведения о назначении перечислений и платежей денежных средств.По версии следствия, он направил их в банки для списания и перевода денег на личный брокерский счет. После чего на основании заявлений на отзыв денежных средств, снял 25 миллионов рублей.В 2016 году бизнесмен покинул Россию и проживал в Литве. В 2017 году он был объявлен в розыск. В июле 2020 года его экстрадировали в Россию. 25 февраля ему изменили меру пресечения на домашний арест, но теперь он вновь отправлен в СИЗО.