Сенатор Ольга Хохлова, депутат Госдумы Игорь Игошин и главы администраций районов нашей области посетили Федеральное дорожное агентство «Росавтодор».

М7: дорога в центре внимания. Сенатор Ольга Хохлова, депутат Госдумы Игорь Игошин и главы администраций районов нашей области: Гороховецкого - Дмитрий Наумов, Вязниковского - Игорь Зинин и Ковровского - Вячеслав Скороходов вчера посетили Федеральное дорожное агентство «Росавтодор». Предмет встречи — сделать трассу М7 безопасной, максимально отвечающей интересам жителей территорий.Ранее на встрече с первым заместителем министра транспорта Андреем Костюком Игорь Игошин и Ольга Хохлова пришли к единодушному решению, что необходимо прокладывать дорогу на 329-340 километре в объезд Гороховца, а не разрезать город-музей пополам, как предусматривается генеральным планом; на въезде в Вязники в районе 294 километра построить двухуровневую развязку, чтобы разгрузить дорогу, устранить многокилометровые пробки, добиться исключения аварийности; найти решение по левому повороту в Сенинских Двориках в Ковровском районе и выполнить, наконец-то, решение нижегородского суда по освещению трассы возле деревни Новая Быковка в Камешковском районе.В «Росавтодоре» на встрече с временно исполняющим обязанности руководителя Федерального дорожного агенства Романом Новиковым главы администраций районов вместе с сенатором и депутатом Госдумы рассказали о тревоге, которую вызывают нововведения у жителей, внесли свои конкретные предложения по устранению проблем на отдельных участках автомагистрали.Роман Новиков, дорожный специалист высокого класса (проработал более 20 лет, что называется в «поле») внимательно выслушал представителей Владимирской области, поддержал их инициативы. Точки над «i» расставлены. Буквально, в мае этого года, после определения в ходе торгов подрядчика, будут установлены опоры и придорожное освещение в деревне Новая Быковка. Решение суда будет выполнено, хотя немногим ранее планировалось снова его отсрочить на какое-то время. Но безопасность людей дороже всего, поэтому этот пункт будут исполнят оперативно.В Гороховце будут остановлены строительные работы, с тем, чтобы при экономии средств начать готовить проект объезда города, может быть, уже в этом году. А в ближайшие пару лет будут начаты масштабные работы по выводу трассы за пределы уникального исторического города, который ЮНЕСКО, предполагает взять под опеку. В Вязниковский район уже на следующей неделе прибудут специалисты, которые проанализируют масштаб и условия строительства двухуровневой развязки на 294 километре. В 2022 году здесь начнутся проектные работы. Что касается поворота в Сенинских Двориках. Решение принято такое: после мартовских праздников на территорию выедет руководитель Управления дорог Москва - Нижний Новгород. По заданию Романа Новикова он оценит возможность принятия (пока временного) решения по левому повороту из Владимира на Ковров и повороту из Коврова на Нижний Новгород путём расширения проезжей части и строительства третьей полосы для этих манёвров. В перспективе же достигнуты договорённости и "Росавтодором" будут рассмотрены варианты обустройства левых поворотов на этом участке с учётом предложений жителей, обеспечив безопасность движения. Предполагается построить здесь капитальную двухуровневую развязку либо сохранить светофорное движение, увеличив полосы. Все это даст возможность исключить из проекта дорожные разворотные петли, которые продляют путь почти на 12 км, а значит, увеличивают время движения и стоимость поездок для жителей. И, главное, что они в принципе, не решают задачи по безопасности движения.Главы администраций районов, конкретно убедились, в том, что чаяния людей услышаны, разумный подход к решению проблем найден, установлены конкретные сроки исполнения намеченных действий, в районы будут направлены специалисты-дорожники, которые приступят к планированию работ. Сенатор Ольга Хохлова в ходе переговоров также подняла вопрос объезда города Владимира в сторону Суздаля и Иваново. Так как дорога сегодня разрезает областной центр, который расширяется в сторону микрорайона Веризино. Руководитель «Росавтодора» пообещал изучить и этот вопрос. Кстати, впервые делегация из Владимирской области услышала мудрые слова из уст дорожников, что дорога должна быть для людей, а не дорога ради дороги.«Без дорог, разумеется, мы никак обойтись не можем — это артерии экономики, пути связи людей. Недавно Президент Владимир Путин обратил внимание на необходимость «сшивать» страну, помогать людям передвигаться. Всё это верно. Но, решая эту задачу, важно не забывать о тех, кто живет рядом с федеральными трассами. Интересы людей должны быть обязательно учтены. Мы с сенатором Ольгой Хохловой, главами администраций последовательно добиваемся, чтобы автодорога М7 была удобной и безопасной, отвечала запросам жителей нашей области и уж точно не усложняла их жизнь. Рад, что на федеральном уровне нас слышат», - отметил Игорь Игошин.