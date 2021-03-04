Об этом в соцсетях сообщил глава региона Владимир Сипягин.

До конца 2021 года от общего объёма работ по строительству Рпенского проезда во Владимире будет выполнено около 40%. Об этом в соцсетях сообщил глава региона Владимир Сипягин.«Ускорить процесс позволит дополнительная федеральная поддержка», - отметил он.Напомним, что на днях стало известно о втором в 2021 году в размере 726 млн рублей. Ходатайство о выделении средств направлено лично Владимиром Сипягиным.«Мы очень благодарны Правительству РФ и вице-премьеру Марату Хуснуллину. Поддержка позволит не только ускорить решение задачи по разгрузке областного центра от заторов, но и не отвлекать средства областного бюджета», - подчеркнул губернатор.