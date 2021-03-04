День рождения микрофона отмечается 4 марта в годовщину изобретения Эмилем Берлинером первого устройства этого типа.
День рождения микрофона отмечается 4 марта в годовщину изобретения Эмилем Берлинером первого устройства этого типа.
Официальный патент на данное устройство он получил в 1877 году.
Принцип работы микрофона заключается в том, что давление звуковых колебаний воздуха, воды или твёрдого вещества действует на тонкую мембрану микрофона. В свою очередь, колебания мембраны возбуждают электрические колебания.
В зависимости от типа микрофона для этого используются явление электромагнитной индукции, изменение ёмкости конденсаторов или пьезоэлектрический эффект.
Качество воспроизведения звука и голоса постоянно растет и усовершенствуется. Поэтому он и по сей день является очень востребованным несмотря на то, что у него такой возраст.
Праздник имеет большое значение для очень многих людей, ведь с помощью данного устройства можно не только донести информацию до большой аудитории, но и услышать музыку, песни, а также без него невозможно радио и телевидение.
Рады сообщить, что отныне вы сможете слушать . В них будут включены лучшие выпуски программ и "Маяк - Владимир".