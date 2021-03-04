Вице-спикер Государственной Думы России Пётр Толстой выступил с инициативой усилить поддержку многодетных россиян. Депутат предложил повышать размер материнского капитала с рождением ..

Вице-спикер Государственной Думы России Пётр Толстой выступил с инициативой усилить поддержку многодетных россиян. Депутат предложил повышать размер материнского капитала с рождением каждого ребёнка.Стоит отметить, что в России с 2020 года начали выплачивать маткапитал даже за рождение первого ребёнка. За первенца семья получит около полумиллиона рублей, а за каждого последующего – порядка 650 тысяч рублей, сообщает