Верховный суд России перечислил условия, при которых родитель ребёнка может быть освобождён от выплаты алиментов. Они указаны в постановлении пленума Все уважительные причины являются ..

Верховный суд России перечислил условия, при которых родитель ребёнка может быть освобождён от выплаты алиментов. Они указаны в постановлении пленумаВсе уважительные причины являются временными. К ним относятся, в частности, – заболевание, служба в вооружённых силах, задержка зарплаты или банковский сбой при переводе денег на счёт. При этом отбывание тюремного срока или несогласие с размером алиментов не освобождает от ответственности, сообщает