Полгода назад в Киржачской районной больнице было введено в строй высокотехнологичное медицинское оборудование.

Полгода назад в Киржачской районной больнице было введено в строй высокотехнологичное медицинское оборудование.В медицинское учреждение поступили 32-срезовый мультиспиральный компьютерный томограф, эндоскопическая стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии, а также лазерный хирургический аппарат для проведения малоинвазивных операций.Мультиспиральный компьютерный томограф используется для диагностики онкологических заболеваний и другой патологии, эндовидеоскопическое оборудование – для проведения малотравматичных урологических операций, а также для операций на органах брюшной полости и суставах.- За это время наши специалисты выполнили порядка 180 малотравматичных операций на брюшной полости, суставах, органах мочевыводящей системы, а также около 80 диагностических вмешательств для исключения или подтверждения новообразований мочевого пузыря. Кроме того, было проведено почти 2500 сеансов мультиспиральной компьютерной томографии, – сообщил главврач Вячеслав Крутов.Следующим этапом развития районной больницы станет открытие в ней по региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» центра амбулаторной онкологической помощи, который будет оснащён полным спектром оборудования для быстрой диагностики и эффективного лечения основных видов онкопатологии.