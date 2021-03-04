Фигурантка похитила технику у мужчины, с которым была знакома несколько дней.

Сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД России «Муромский», несущие службу на одной из улиц районного центра, обратили внимание на женщину, в руках у которой были ноутбук и комплектующие элементы от него. Объяснить принадлежность техники местная жительница, ранее неоднократно судимая за имущественные преступления, не смогла.Для дальнейшего разбирательства женщину доставили в отдел полиции.Было установлено, что несколькими днями ранее задержанная познакомилась с мужчиной, к которому в день задержания пришла в гости. После совместного распития спиртного хозяин уснул, а фигурантка похитила ноутбук и сотовый телефон, после чего покинула квартиру.Ущерб причиненный собственнику составил 8300 рублей.Реализовать похищенное помешали сотрудники полиции.Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (кража).