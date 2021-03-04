В МЧС выясняют причину возгорания в собинском магазине в ночь на 4 марта. ЧП произошло на улице Ленина в Собинке. Из магазина валил дым. Огнеборцы не дали пламени распространиться и потушили

В МЧС выясняют причину возгорания в собинском магазине в ночь на 4 марта. ЧП произошло на улице Ленина в Собинке. Из магазина валил дым. Огнеборцы не дали пламени распространиться и потушили пожар на 6 квадратных метрах. В результате возгорания сгорело холодильное оборудование. Пострадавших нет. Тушили пожар 7 человек и 2 единицы техники.