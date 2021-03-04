Сигнал тревоги поступил в МЧС в час ночи.

Сигнал тревоги поступил в МЧС в час ночи.Возгорание произошло в магазине «Ассорти» на улице Ленина, д. 45. На момент прибытия пожарных на место наблюдалось задымление. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали пожар на площади 6 кв. м. В результате пожара пострадало холодильное оборудование, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара от МЧС привлекалось 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.