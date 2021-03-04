К ликвидации происшествия привлекалось 2 единицы техники и 7 человек личного состава.
В ночь с 3 на 4 марта в 1:00 в МЧС по Владимирской области поступил сигнал о пожаре. В Собинке на улице Ленина горел магазин «Ассорти».
Пожарные не дали огню распространиться и оперативно потушили пламя на площади шесть квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба МЧС, в результате ЧП повреждено холодильное оборудование. Погибших и пострадавших нет.
К ликвидации происшествия привлекалось 2 единицы техники и 7 человек личного состава.