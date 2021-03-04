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Во Владимире судят водителя, который сбил на переходе мать двоих детей
Ремонт теплотрассы во Владимире на улице Луначарского закончат к утру
Во Владимире начал работу общественный штаб наблюдению за выборами в Госдуму
Уникальная квартира для инвалидов во Владимире отмечает День рождения
Муромский детский дом стал участником проекта «Добрые дела»
Сдать Рпенский проезд во Владимире строители обещают к апрелю 2023 года
Организаторов сети подпольных игорных клубов задержали в Гусь-Хрустальном