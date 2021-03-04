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- Дрова и уголь в прошлом. Куда ещё пришло "голубое" топливо в 33 регионе?- Оловянные баталии в миниатюре. Удивительные солдатики развернули сражения прямо в Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника.- От авторов отечественного блокбастера "Огонь". Как владимирские зрители встретили "Пару из будущего"?Итоги четверга подведут наши корреспонденты в 21.25 на канале "Россия". Не пропустите!