С 1 марта его работа идет в обычном порядке.

С 1 марта его работа идет в обычном порядке.Можно зарегистрировать рождение, установление отцовства, усыновление (удочерение), расторжение брака, перемену имени, исправления (изменения) в записи актов гражданского состояния, смерть, а также получить архивные документы и подать заявление на регистрацию брака можно в отделе ЗАГС на ул. Добросельской, 175 в любой день (кроме воскресенья) с 8.00 до 17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00.Не торжественная регистрация брака также стала возможна в отделе ЗАГС на улице Добросельской, 175 в любой день недели (кроме воскресенья) с 8 до 17 часов.Заявления на регистрацию брака во Дворце бракосочетаний по адресу: г. Владимир, ул. Растопчина, 51 принимаются три дня в неделю: во вторник, среду и четверг, с 8 до 17 часов. Торжественные бракосочетания, проводятся во Дворце бракосочетаний с четверга по субботу с 8.00 до 17.00.Личный прием граждан заведующим отделом ЗАГС (ул. Добросельская, 175) проходит по средам с 13.00 до 16.00 часов и пятницам с 10.00 до 12.00.