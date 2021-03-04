Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

С 1 марта ЗАГС во Владимире перешёл на ежедневный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.«Зарегистрировать рождение, установление отцовства, усыновление, удочерение, развод, смену имени, исправление в записи актов гражданского состояния, смерть, получить архивные документы и подать заявление на регистрацию брака можно в любой день, кроме воскресенья, с 8:00 до 17:00», - уточнили в мэрии.Обед - с 12:00 до 13:00.Заявления на регистрацию новой ячейки общества во Дворце бракосочетаний на улице Растопчина принимаются во вторник, среду и четверг, с 8:00 до 17:00.Мероприятия во Дворце бракосочетаний проводятся с четверга по субботу с 8:00 до 17:00.Личный приём заведующий отдела ЗАГС проводит по средам с 13:00 до 16:00 часов и пятницам с 10:00 до 12:00.