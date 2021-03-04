На карантине по Covid-19 также находятся 70 воспитанников из трёх детских садов.

По информации департамента образования, заболеваемость коронавирусом в учебных учреждениях Владимирской области продолжает снижаться.«На больничном находятся 27 педагогов и 65 детей. Частично закрыты на карантин три школы – одна в Муроме и две в Гусь-Хрустальном районе», - уточнила директор департамента образования Ольга Беляева.На частичный карантин закрыты три школы. Отдельные классы закрыты сегодня в Муроме и Гусь-Хрустальном и Гусь-Хрустальном районе. На карантине по Covid-19 также находятся 70 воспитанников из трёх детских садов.Вакцинацию от ковида прошли более 2 тысяч педагогов, что составляет 6,5 % от общей численности учителей.