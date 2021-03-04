В феврале на данном участке уже проводился ремонт коммуникаций.

Днём 3 марта бригада специалистов филиала «Т Плюс» приступила к устранению прорыва на улице Луначарского. При переключении на тепловой сети сотрудник компании получил термические ожоги.«Ему незамедлительно была оказана профессиональная медицинская помощь. Сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков», - прокомментировали произошедшее во владимирском филиале.Известно, что ремонтные работы на улице Луначарского завершены. К утру параметры теплоносителя уже должны быть восстановлены.Из-за порыва энергетики ограничили подачу тепла и горячей воды в домах на улицах Луначарского, Сакко и Ванцетти и Батурина. Для жителей Ленинского и Октябрьского районов теплоноситель подавался по сниженным параметрам.Напомним, что в феврале коммунальщики уже дефект на указанном участке коммуникаций.