В картине задействован звездный актерский состав. На первом плане любимец публики Сергей Бурунов и прославленная Мария Аронова.

Фантастическая во всех смыслах комедия. Владимирские зрители познакомились с «Парой из будущего». На главной кинопремьере весны побывал и наш корреспондент Александр Сыпченко.В день премьеры, пожалуй, самой фантастической и пронзительной комедии этой весны во Владимире пока не очень много зрителей, однако судя по первым рецензиям и прогнозам прокатчиков выходные обещают быть кассовыми.Завязка сюжета - довольно проста. Нижний Новгород, 2040 год. Евгений и Александра живут в браке уже 20 лет, однако их союз трудно назвать идеальным. Отношения, кажется, полностью исчерпали себя, но развестись в будущем не так просто. Неожиданно судьба дает Евгению и Александре второй шанс, они попадают в прошлое, на 20 лет назад, в день, когда юный Женя сделал предложение своей прекрасной и любимой Саше. Пара из будущего хочет расторгнуть собственную свадьбу и разлучить самих себя. Будут ли молодые влюбленные сражаться за свои чувства. Ответ уже во всех кинотеатрах страны.Юлия Романова, менеджер смены киноцентра "Киномакс-Буревестник": «В последнее время наши российские фильмы стали занимать больше места в кинопрокате, на комедии ходит все больше народа разных возрастов, хочу отметить, что более взрослые люди начали ходить на наши российские фильмы. Они пользуются популярностью, даже иногда не хватает места».Первые владимирские зрители встретили картину по-весеннему тепло. Многие признаются, что по-настоящему сопереживали героям.Ираида Маклакова, зритель: «Такой жизненный и переживаешь за свою семью и все, просто чудесный фильм. Советуем всем для молодежи и для пожилых, мы рады».Андрей и Альбина Лебедевы, зрители: «- Почему вы выбрали именно эту комедию? - Посмотрели трейлер с утра и решили сходить на эту комедию. - А вообще ваш жанр? - Комедия русская у меня, да».В картине задействован звездный актерский состав. На первом плане любимец публики Сергей Бурунов и прославленная Мария Аронова. В режиссерском кресле - Алексей Нужный, автор недавнего нашумевшего блокбастера - "Огонь".Прокат отечественной комедии "Пара из Будущего" пройдет и в период весенних праздников. Фильм не имеет жестких возрастных ограничений и прекрасно подойдет для похода в кино всей семьей.Александр Сыпченко, Андрей Синягин«Вести-Владимир»