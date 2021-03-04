Такое решение приняла топонимическая комиссия Владимира.

Во Владимире на заседании городской топонимической комиссии принято решение о присвоении имени великого князя Александра Невского скверу, расположенному около Николо-Кремлевского храма.Официальное название будет звучать так - Александро-Невский сквер. Таким образом в областной столице увековечат память древнерусского полководца и правителя, чей 800-летний юбилей отмечается в 2021 году.Добавим, что по решению комиссии в микрорайоне «Веризино» появится «Сталинградский бульвар».Результаты заседания будут направлены в Горсовет для утверждения депутатами.