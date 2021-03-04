Он находится в больнице, его жизни ничего не угрожают. Об этом нам сообщили в компании “Т Плюс”. В ходе ремонта теплосети на улице Луначарского один сотрудник энергетической компании

Он находится в больнице, его жизни ничего не угрожают. Об этом нам сообщили в компании “Т Плюс”. В ходе ремонта теплосети на улице Луначарского один сотрудник энергетической компании получил ожоги и был госпитализирован. Это произошло вечером 3 марта. Энергетики там обнаружили новый дефект теплотрассы. Из-за ремонтных работ была ограничена подача тепла и горячей воды в